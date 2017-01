Textron AirLand hat die erste Serienmaschine des neu entwickelten kleinen taktischen Kampfflugzeugs Scorpion in die Luft gebracht. Am 22. Dezember hob der zweistrahlige Jet von der Luftwaffenbasis McConnell in Wichita, USA, ab. Der Erstflug dauerte 42 Minuten. Die beiden Piloten an Bord testeten alle Bordsysteme und die neue Avionic. Gegenüber dem Prototyp sind an der Serienversion einige...