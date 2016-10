Deutschland denkt an Kauf von Hercules-Transportern

Die Verzögerungen bei der Indienststellung des Airbus A400 bringen Frankreich und Deutschland dazu, über Alternativen als Transporter nachzudenken. Für die Bundesluftwaffe sind derzeit die Anschaffung von vier bis sechs Lockheed Martin Super Hercules C-130J im Gespräch. Gemeinsam mit Frankreich sollen die Maschinen in einem Transporter-Pool zusammengefasst werden. Der Anwender, der die Flugzeuge benötigt, muss dann für die enstehenden Kosten aufkommen. Frankreich braucht die Hercules, um seine Helikopter der Spezialkräfte in der Luft betanken zu können. Ursprünglich sollte der Airbus A400 diese Rolle ausfüllen.



Quelle: Aviation News

www.aviationnews.eu

Foto: Lockheed Martin



