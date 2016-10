Das neue Mitglied der Cessna-Businessjet-Familie hat am 8. Oktober erfolgreich seinen Erstflug absolviert. Die Citation Longitude startete vom Flugplatz Beech Field in Wichita, USA. Zwei Stunden blieb der Jet in der Luft, dabei wurden verschiedene Systeme, unter anderem das Fahrwerk getestet. Die größte Citation-Variante wird acht bis zwölf Passagiere befördern können. Mit der Markteinführung wird in einem Jahr gerechnet.



Quelle: Textron Aviation

