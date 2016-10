Die Versuche zur Luftbetankung mit dem Transporter Airbus C295W sind jetzt als Video zu sehen. Eine normale C295 der spanischen Luftstreitkräfte wurde am 29. September von der neuen C295W mehrfach in der Luft betankt. Das Betankungssystem wurde im Laderaum des Frachters auf Paletten installiert und der Betankungsschlauch über die offene Heckklappe ausgefahren. Beide Besatzungen berichteten von einem völlig ruhigen Flugverhalten der Maschinen. Die Fluggeschwindigkeit wurde schrittweise auf 200 km/h gesenkt. Damit sollte auch die Fähigkeit zum Betanken von Helikoptern nachgewiesen werden.



Quelle: Airbus Defence and Space

www.airbusdefenceandspace.com

Link zum Video