Chinas Raumschiff dockt an Raumstation an



Das am 17. Oktober gestartete chinesische Raumschiff Shenzhou 11 hat erfolgreich an der Raumstation Tiangong 2 angelegt. Die beiden Astronauten werden 30 Tage lang an Bord der Station arbeiten. Es handelt sich um den 49-jährigen Kommandanten Jing Haipeng und den 37-jährigen Bordingenieur Chen Dong. Für Haipeng ist es der dritte Flug ins Weltall, für seinen Begleiter der erste. Das Docking-Manöver wurde automatisch durchgeführt. Zusammen mit der Kapsel bildet die Raumstation eine etwa 18 Meter lange Einheit. Nach dem Ablegen wird das Raumschiff noch etwa einen Tag bis zur Landung in China im Orbit bleiben, sodass die gesamte Mission über 33 Tage geht.



Quelle: Space Flight Now

www.spaceflightnow.com

Grafik: chinesisches TV via youtube.com