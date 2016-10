Der Erfolg der anspruchsvollen Marsmission der europäischen Exomars-Sonde steht auf der Kippe. Am 19. Oktober schwenkte das Mutterschiff durch ein Brennmanöver in den geplanten Orbit um den Mars ein. Die Landesonde Schiaparelli war schon am 16. Oktober abgekoppelt worden und vollführte die folgenden Manöver zum Eintritt in die Marsatmosphäre automatisch.

Laut Programm sollte der Hitzeschild in einer Höhe zwischen 11 und 7 Kilometern über dem Boden abgestoßen und ein Fallschirm entfaltet werden. 1100 Meter über dem Boden würden dann Bremsraketen den Abstieg verlangsamen (Grafik). Die letzten zwei Meter würde die Sonde dann im freien Fall zurücklegen.

Ein großes Radioteleskop in Indien verfolgte die Landung nach Aktivierung des Bordsenders der Landekapsel ab einem Zeitpunkt von 75 Minuten vor Eintritt in die Atmosphäre, der für 16.42 Uhr Deutscher Zeit geplant war. Warum auch immer ging dieses Signal kurz vor der Landung verloren. Die ESA war bis etwa 15 Stunden nach der Landung nicht in der Lage, eine Funkverbindung aufzubauen. Die "Situation werde untersucht", heißt die offizielle Stellungnahme. Wenn Schiaparelli trotzdem sicher gelandet ist, reichen die Batterien an Bord für drei bis maximal zehn Tage aus, um Kontakt mit dem Lander aufzunehmen.



Quelle: ESA

www.esa.int