Der amerikanische Trankappen-Lenkwaffenzerstörer "USS Zumwalt" erhielt auf seinem Weg zur neuen Heimatbasis San Diego in Kalifornien, Besuch von einer F-35C. Die Maschine gehört zur Ersprobungsstelle der U.S. Navy in Patuxent River und ist dem Verband VX 23 zugeordnet.



Quelle: U.S. Navy

www.navair.navy.mil