Fliegen in einem Airliner ist für Passagiere mit körperlichen Einschränkungen keine einfache Angelegenheit. Auch die Kabinenbesatzungen sind da vor Herausforderungen gestellt. Nicht nur der Weg zum Sitzplatz, auch der Gang zur Toilette wird zum Problem. Bei Airbus wurde jetzt die Entwicklung eines neuen An-Bord-Rollstuhls begonnen (im Bild links). Eine der wichtigen Neuerungen ist die Fähigkeit, ohne dass der Insasse den Stuhl verlassen muss, die Bordtoilette besuchen zu können. Dazu rollt der Stuhl direkt über das WC-Becken.

Zusammen mit der Hamburger Universität für angewandte Wissenschaften wurde ein Prototyp gebaut. Dieser hat schon echte Einsätze in Flugzeugkabinen beim Elbe-Flugzeugwerk Dresden hinter sich. Rollstuhlfahrende Betriebsangehörige haben ihre Erfahrungen mit dem Gerät in die Entwicklungsarbeit eingebracht.



Quelle: Airbus

www.airbus.com