Die amerikanische Luftwaffe hat im Nahen Osten eine vom IS gesteuerte Drohne mittels elektronischer Gegenmaßnahmen zum Absturz gebracht. Die Nurflügel-Drohne aus Styropor ist ein handelsübliches Fabrikat (Bild typenähnlich). Der IS bezieht etliche kleine Flugkörper über das Internet und bestückt sie teilweise mit Sprengstoff. In Syrien und im Irak wurden schon mehrere solcher Drohnen beobachtet. Bei einer Explosion einer Sprengstoff-Drohne im Nordirak kamen vor kurzem zwei kurdische Soldaten ums Leben.

Das US-System "Drone Defender" stört die Kommunikation der Drohne mit ihrer Basis solange, bis die Batterien oder der Treibstoff aufgebraucht sind.



Quelle: Sputnik News

www.sputniknews.com

Abbildung: FliegerRevue