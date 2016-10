Der Paketlieferer UPS will sein Transportnetz in den bestehenden und auch auf neue Märkte ausdehnen. Dazu hat sich UPS zum Kauf von 14 Frachtern der Boeing 747-8 entschieden und eine Option auf 14 weitere Maschinen genommen. Durch die große Ladeluke an der hochklappbaren Flugzeugnase hat die Maschine einen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen zivilen Frachtern. Die neue 747-8 hat gegenüber der bereits in der UPS-Flotte eingesetzten 747-400F einen um 16 Prozent größeren Frachtraum und ist wesentlich leiser.



Quelle: Boeing

www.boeing.com