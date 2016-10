Ihre Pläne zur Entwicklung eines Überschall-Jets hat die amerikanische Firma HyperMach kürzlich bestätigt. Erstmals trat HyperMach 2011 mit ihrem Projekt an die Öffentlichkeit. Seit dem wurden die geplanten Flugleistungen mehrmals nach oben korrigiert. Jetzt wurde auch der Name der schnittigen Maschine geändert - aus SonicStar wurde HyperStar. Mit Mach 5 in 25 Kilometern Höhe soll die Maschine 11 000 Kilometer zurücklegen können. Angetrieben wird der Jet durch zwei Hybridtriebwerke, die bei hohen Geschwindigkeiten als Staustrahltribewerke arbeiten. da auch die Passagierzahl von ursprünglich 20 auf jetzt 36 erhöht wurde gehen Experten davon aus, dass die Triebwerke nach den ersten Vorversuchen eine bessere Leistung erwarten lassen, als geplant. Bis jetzt wurden aber erst einige Komponenten erprobt, ein Gesamttest des kompletten Triebwerks über alle Geschwindigkeitsbereiche steht für das Jahr 2019 an.

Im Mai 2017 sollen in Europa Messungen in einem Überschallwindkanal zur genauen Auslegung der Zelle erfolgen. Besonderen Wert wird bei der Konstruktion darauf gelegt, einen Überschallknall weitestgehend zu vermeiden. Vor dem bau eines Prototyps soll ein verkleinertes Modell die grundsätzlichen Leistungen des Entwurfs bestätigen.



Quelle: Aviation International News

www.ainonline.com

Grafik: HyperMach