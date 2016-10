Vor 48 Jahren war die Lufthansa sozusagen Geburtshelfer der Boeing 737, als sie 22 Maschinen des bis dahin nur zögerlich verkauften kleinen Airliners orderte. Am 31. Oktober 2016 endete jetzt die Einsatzgeschichte der 737 bei der Lufthansa. Der Flug LH9922 mit der 737-300 D-ABEC (Rufname "Karlsruhe") flog von Frankfurt nach Hamburg. Der Rückflug nach Frankfurt war dann schon kein Linieneinsatz mehr. Es befanden sich neben Firmenvertretern auch viele Besatzungsmitglieder in der Kabine, die mit der 737 verbunden waren. Insgesamt hat die Lufthansa in diesen fast fünf Jahrzehnten 148 Boeing 737 eingesetzt.



Quelle: Lufthansa

www.newsroom.lufthansagroup.com

Foto: Lufthansa/G. Schlaeger