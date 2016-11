Beobachter werten die Teilnahme des chinesischen Stealth-Jagdflugzeugs Chengdu J-20 an der Airshow in Zhuhai im Süden Chinas als Zeichen des wachsenden Selbstvertrauens der chinesischen Streitkräfte. Die Maschine in der Leistungsklasse der amerikanischen F-22 Raptor hatte ihren Erstflug im Januar 2011. Sechs Prototypen sollen bisher gebaut worden sein. Die Einführung bei den Luftstreitkräften könnte schon 2018 erfolgen.



Quelle: Aviation News

www.aviationnews.com

Foto: V587wiki