Der Hersteller des Very Light Jet Eclipse hat eine modifizierte Version des kleinen Business-Flugzeugs vorgestellt. Von One Aviation als "Project Canada" bezeichnet, wurde die Spannweite vergrößert und die Flügel mit Winglets versehen. Die Änderungen, die sich aus den bisherigen Testflügen ergaben, beinhalten auch eine Verlegung der Tanks aus den entfallenden Tiptanks in die Flügelwurzel. Dies erlaubt eine größere Treibstoffkapazität. Somit wird die neue Maschine eine Reichweite von 2600 km haben. Die Vergrößerung des Höhenleitwerks ist ein weiteres äußerliches Merkmal, während im Inneren die Cockpitinstrumentierung geändert wurde. Mit dem Erstflug wird für Ende 2017 gerechnet.



Quelle: One Aviation

www.oneaviation.aero