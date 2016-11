Das moderne Trägerschiff der U.S. Navy für amphibische Operationen, USS America, hatte mit der rauen See vor San Diego zu kämpfen. Ein Seemann ging über Bord und musste mit dem Helikopter geborgen werden. Trotzdem führten zwei F-35B der Marine senkrechte Probestarts und Landungen auf dem kleinen Flugzeugdeck des Schiffes durch. Jetzt stehen noch Nachtflüge auf dem Programm. In zwei Monaten soll der erste Verband mit F-35B, die Marine Fighter Attack Squadron 121, nach Japan verlegt werden, um ab 2018 einsatzbereit zu sein.



Quelle: U.S. Navy

www.navy.mil