Die neueste Generation von NASA-Satelliten zur Erdbeobachtung können bequem in einer Hand gehalten werden - so klein sind sie. Ein Vergleich zur Größe eines Menschen und zu einem bisherigen Erdbeobachtungssatelliten zeigt die NASA-Grafik. Ein Muster wird noch im November in den Orbit gelangen. Im Frühjahr 2017 werden dann zwei als "CubeSat" bezeichnete Winzlinge von der Internationalen Raumstation aus gestartet werden. Besonders werden die Sensoren der Mini-Satelliten das allgemeine Wetter, speziell Wirbelstürme und die Verteilung von Staub in der Atmosphäre beobachten.

Die NASA sieht in kleinen Raumflugkörpern, von der Größe einer Schuhschachtel bis etwa zu der einer Waschmaschine die Zukunft der Erdbeobachtung. Sie können als Sekundär-Nutzlast bei großen Transporten in die Erdumlaufbahn zusätzlich befördert werden und sind so relativ kostengünstig.



Quelle: NASA

www.nasa.gov