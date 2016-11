Indonesien arbeitet weiter am Regional-Airliner N245

Vor einem Jahr hatte der indonesische Flugzeugbauer PT Dirgantar Indonesia (PTDI) seine Absicht verkündet, einen Turpoprop-Regional-Airliner zu entwickeln. Dann war es ruhig um das Projekt geworden. Auf der Airshow in Jakarta hat die Firma jetzt ihre Pläne bestätigt und einige Daten der N245 genannt. Auf Grundlage des CN235 Turboprops soll die zukünftige N245 einige Baugruppen übernehmen und auf der selben Produktionslinie gefertigt werden.

Der Antrieb soll durch zwei Pratt & Whitney PW127 erfolgen. Bis zu 54 Passagiere wird die N245 befördern. Sie ist als Zubringer von den vielen Inseln zu den großen Flughäfen gedacht. Ein typischer Flug wird über 200 bis 600 km gehen. Die Tankkapazität ist so ausgelegt, dass mehrere Flüge ohne Betankung durchgeführt werden können. Die Spannweite beträgt 25,81 m, die Länge 22,65 m. Dabei liegt die maximale Startmasse bei 18 Tonnen, die Nutzlast bei 5,5 Tonnen.

Das Fahrwerk ist für unbefestigte Pisten ausgelegt, die Maschine somit auch für den militärischen Transporteinsatz geeignet. Im Vergleich zur ähnlichen ATR 42 sollen die Betriebskosten niedriger liegen. Der Bau von zwei Prototypen ist geplant, doch einen Zeitrahmen für die Fertigung und Erprobung wurde nicht genannt.



Quelle: PT Dirgantar Indonesia

