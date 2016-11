Mit dem Interesse Chinas am russischen Amphibium Berijew Be-200ES wurde die Produktion im kleinen Rahmen wieder aufgenommen. Der Prototyp war schon im September 1998 erstmals gestartet. Sechs Be-200 wurden von Russland für Seenot- und Brandbekämpfungseinsätze erworben. Zwei Prototypen sind im Besitz des Werkes und eine weitere Be-200 kaufte Aserbaidschan im Jahr 2008.

Dann wurde mangels Interesse die Produktion vorerst eingestellt. jetzt hat China mit dem Kauf von zwei und einer Kaufoption auf zusätzliche zwei Amphibien der Maschine neuen Rückenwind verschafft. Auch Indonesien zeigt Interesse an der Be-200 und hat letztes Jahr Vorverträge über vier Flugzeuge unterzeichnet. Bei Feuerlöscheinsätzen war die Maschine schon in Portugal, Italien, Israel und Sumatra im Einsatz.



Quelle: Berijew

www.beriev.com