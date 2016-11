Hinter den Kulissen der Luftfahrtindustrien der drei großen Nationen USA, Russland und China bahnt sich ein neues Wettrüsten an. Während sich die Kampfflugzeuge der nächsten Generation gerade in der Entwicklungsphase befinden, wird schon an der übernächsten Generation geforscht. Mit Hyperschallgeschwindigkeit und fast in der Flughöhe von niedrigen Satellitenbahnen, sollen diese Hightech-Waffensysteme kaum oder nicht abzuwehren sein. Ziel ist es, innerhalb von einer Stunde nach Einsatzbefehl, an jedem Ort der Erde mit Präzisionsbomben zuschlagen zu können. In Amerika laufen die Forschungen etwa unter dem Projekt "Falcon". Vorversuchsmodelle sind bereits 2010 und 2011 geflogen. In Russland flog der Mach-5-Flugkörper "Zirkon" erstmals 2011 und letztmalig im Oktober 2016. China gab kürzlich bekannt, erste Flugversuche 2014 durchgeführt zu haben.



Quelle: Sputnik International

www.sputniknews.com

Grafik: Lockheed Martin