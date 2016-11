Nachträglich gab General Atomics bekannt, dass der Erstflug des verbesserten, strahlgetriebenen Predators C schon am 27. Oktober 2016 stattgefunden hat. Die als Avenger ER bezeichnete unbemannte Maschine verfügt, anders als die propellergetriebenen Vorgänger, über eine interne Nutzlastbucht. Der Zusatz ER kennzeichnet die größere Reichweite, welche die Avenger jetzt gegenüber der Erstausführung aus dem Jahr 2009 erzielen kann. Der Rumpf wurde zur Aufnahme von zusätzlichen Tanks um etwa 120 cm verlängert und die Spannweite um etwa 300 cm. Dadurch steigt die mögliche Flugdauer von 15 auf 20 Stunden. Die Avenger ER wird nicht nur für militärische Einsätze angeboten, sondern soll auch in Katastrophenfällen schnell Hilfsgüter über sonst schwer erreichbaren Orten abwerfen.



Quelle: General Atomics

www.ga-asi.com