Für das von Lockheed Martin entwickelte Hybrid-Luftschiff Airlander LMH-1 interessiert sich eine in Kanada beheimatete Minengesellschaft. In Nord-Quebec werden in einer abgelegenen Mine seltene Erze abgebaut. Diese sind Rohmaterial für die Herstellung von Computer-Chips. Doch von der Mine bis zur nächsten Eisenbahnstation sind es 370 km unwegsames Gelände. Diese Transportlücke könnte der Airlander mit seiner Nutzlastkapazität von 21 Tonnen schließen.

Da zwar eine grundsätzliche Übereinkunft zwischen der Minengesellschaft und Lockheed Martin erzielt wurde, aber noch kein formeller Vertrag unterzeichnet ist, hält sich der Airlander-Produzent noch bedeckt. Wie immer im Luftfahrtbereich geht es bei einem neuen Produkt um die Deckung der hohen Anlaufkosten. Bislang existiert zwar ein Versuchsmodell, aber ein originalgroßer Airlander soll erst gebaut werden, wenn feste Bestellungen vorliegen. Das könnte schwierig werden.



