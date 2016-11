7Ein Netzwerk namens "Weltraum Engel" hat 1,25 Millionen Dollar in die kleine Trägerrakete "Vector R" investiert. Dieses zusätzliche Geld soll den ersten Start im Jahr 2017 ermöglichen. Die Vector R ist 12 Meter hoch, wird in der Erststufe von drei Triebwerken mit je 7,5 Tonnen Schub beschleunigt und wird mit Flüssigsauerstoff und verflüssigtem Propengas angetrieben. Es sollen bei einer Startmasse von fünf Tonnen Nutzlasten bis 50 kg in niedrige Orbits transportiert werden. Ein größerer Nachfolger mit fünf Triebwerken steht als "Vector H" in der Entwicklung. Mit der Firma Vector Space Systems versucht ein weiterer privater Anbieter im Weltraummarkt Fuß zu fassen.



Quelle: Vector Space Systems

www.vectorspacesystems.com