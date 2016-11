Wenn es nach der ungarischen Firma REA-Tech geht, werden sich Passagierflugzeuge bald am Boden nicht mehr auf eigenen Rädern bewegen, sondern auf großen Schlitten. Diese wie eine Magnetschwebebahn konstruierten Schlitten werden die Flugzeuge vom Fluggaststeig auf Schienen zur Starbahn fahren und dort beschleunigen bis die Abhebegeschwindigkeit erreicht ist. Dabei steht das Flugzeug mit seinen räderlosen Fahrwerken (Harpunen genannt) in Befestigungen an einer Wippe auf der Oberseite des Schlittens. Diese Wippe erzeugt die Rotation beim Start und gibt die Maschine dann frei. Somit spart ein Flugzeug den Treibstoff, der sonst für das Rollen am Boden und für den Startanlauf verbraucht wird.

Bei der Landung erfolgt der Ablauf umgekehrt. Flugzeug und Schlitten kommunizieren beim Endanflug und der Schlitten manövriert sich unter die Maschine, die zuvor ihre "Harpunen" ausgefahren hat. Rasten die Harpunen auf der Wippe ein, werden die Triebwerke abgeschaltet und der Schlitten befördert das Flugzeug zum Fluggaststeig.

Durch Verzicht auf Räder könne das Startgewicht um etwa sechs Prozent gesenkt werden. Der Treibstoffverbrauch sinke um etwa 18 Prozent. Mit mehren Firmen in Europa wird jetzt gemeinsam an dem Projekt gearbeitet.



Quelle: Gabriel Project

