Der Absturz des europäischen Marslanders Schiaparelli am 19. Oktober 2016 ist auf einen kurzen Aussetzer des Lagekontrollsystems (IMU) zurückzuführen. Der ESA ist es jetzt gelungen eine Simulation zu erstellen, die genau die empfangenen Daten reproduziert. Demnach verlief der Eintritt in die Marsatmosphäre wie geplant. Der Hitzeschild bremste die Sonde auf 1730 km/h ab, sodass in 12 km Höhe der Fallschirm öffnete. Der untere Hitzeschild (im Foto links) wurde dann in 7,8 km Höhe abgestoßen. Am Fallschirm hängend, lieferte der Radar-Höhenmesser beständig neue Daten an das Lage-Kontrollsystem.

Kurz nach Abstoßen des Hitzeschildes kam es aber zu einem fatalen Rechenfehler. Das IMU kontrolliert auch die Rotation der Sonde, diese Werte waren auch im Bereich der Vorhersagen. Doch für eine Sekunde lang gab es aus unbekannten Gründen keine neuen Messwerte. So interpretierte das IMU dies als negative Höhe über dem Boden - als wäre die Sonde schon gelandet. Deswegen wurde der Fallschirm von der Sonde gelöst. Aber da Schiaparelli sich noch in etwa 3,7 km Höhe befand, bedeutete dieser Irrtum das Ende der Sonde, die jetzt ungebremst auf dem Boden aufschlug.

Bei der ESA ist man sich sicher, aus diesem Fehler die richtigen Schlüsse für die geplante Landemission ExoMars, die im Jahr 2020 startet, ziehen zu können.



Quelle: ESA

www.esa.int