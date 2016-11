Mit einem langen Stachel vor der Flugzeugnase will Gulfstream für einen geplanten Überschall-Businessjet (im Foto klein eingeklinkt) den Knall beim Durchschreiten von Mach 1 mindern. Untersuchungen im Windkanal bestätigten die Theorie von einem sanfteren Knall durch einen langen Mast an der Flugzeugnase. In Zusammenarbeit mit der NASA wurden danach ab 2006 praktische Versuche mit einer F-15 (Foto) durchgeführt.

Dieser "leise Stachel" (quiet Spike) kann auch teleskop-artig ausfahrbar gestaltet sein. Zusätzlich wurde ein speziell geformter Lufteinlauf für Triebwerke, der ebenfalls den Überschallknall dämpfen soll, als Patent angemeldet.



Quelle: Gulfstream; NASA

