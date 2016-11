Die Gruppe deutscher "Teilzeit-Wissenschaftler" hat für ihr privates Mondlandeunternehmen über die amerikanische Raumfahrtagentur Spaceflight Industries einen Platz auf einer Trägerrakete gebucht. Im Rahmen des vom Internetdienst Google ausgeschriebenen X-Preises soll ein unbemannter Lander ein kleines Fahrzeug auf der Mondoberfläche absetzen.

Die Berliner Wissenschaftler haben den ferngesteuerten Mondrover in Zusammenarbeit mit dem Autobauer Audi entwickelt. Die Mission soll voraussichtlich Ende 2017 fliegen. Es ist allerdings noch nicht festgelegt, mit welcher Rakete der Start erfolgt. Nach der Buchung sucht jetzt die Agentur nach freier Transportkapazität auf einem anderen Flug. An dem X-Preis-Wettbewerb für die erste private Landung auf dem Mond nehmen 16 Teams aus aller Welt teil. Sollte die Landung gut gehen, werden bei weiteren Flügen Nutzlasten an andere Interessenten verkauft und sollen das Projekt so finanzieren.



Quelle: Space News

www.spacenews.com

Part Time Scientists

www.pts_wp.we03.ptscientists.com