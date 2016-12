Der am 1. Dezember 2016 zur Versorgung der Internationalen Raumstation gestartete unbemannte Frachter Progress MS-04 hat keinen Orbit erreicht und ist abgestürzt. Zuerst sah beim Start der Sojus-U-Rakete in Baikonur alles normal aus. Doch mitten in der Brennphase der dritten Stufe, etwa 6 Minuten und 22 Sekunden nach dem Abheben, verlor die Bodenstation die Verbindung zu Progress MS-04. Einen Hinweis auf die Ursache des Absturzes gibt es, laut Roscosmos, noch nciht.

Später gab der Betreiber, Roscosmos, bekannt, das Raumschiff sei in eine Gebirgsgegend nahe der Grenze zur Mongolei gestürzt. 2,5 Tonnen Versorgungsgüter für die Raumstation ISS gingen damit verloren. Doch eine Gefährdung für die aktuelle Weltraum-Besatzung bedeutet dies nicht. Der französische Astronaut Thomas Pesquet meldete sich über Twitter von der ISS: "Die Raumfahrt ist hart, es tut uns leid diese Nachrichten zu hören. Uns geht es gut hier oben und wir werden gut weiterarbeiten bis das nächste Versorgungsraumschiff eintrifft."

Schon im April 2015 ging eine Progress-Frachter verloren, weil in der Verbindung zwischen Frachter und der neuen Rakete Sojus-U ein Fehler auftrat.



