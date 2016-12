Norwegian fliegt via Irland in die USA

Von Irland aus wird der norwegische Billigflieger Norwegian ab dem nächsten Sommer via Irland die USA ansteuern. Dies wurde nach der Erteilung der Flugrechte an den irischen Ableger der Airline bekanntgegeben. Als Flughäfen werden dabei die Stützpunkte Cork und Shannon genutzt. Schon jetzt werden einige Ziele in den USA bedient, das Netz wird ab Sommer 2017 aber ausgebaut. Dazu sind 150 neue Arbeitsplätze für Cockpit- und Kabinen-Besatzungen geschaffen worden. Gleichzeitig geht Norwegian bei Boeing und Airbus auf Einkaufstour.



Quelle: Norwegian

www.norwegian.com <- Zurück zu: News



Aktuelle News per Mail!

Bestellen Sie jetzt den FliegerRevue Newsletter.