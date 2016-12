Zuerst über Twitter, dann vor der Presse in der Lobby seines New Yorker Hochhauses hat der zukünftige US-Präsident Donald Trump angekündigt, die Pläne für ein neues Präsidentenflugzeug vorerst zu stoppen. Vor etwa einem Jahr hatte die amerikanische Luftwaffe bekanntgegeben, dass Boeing zwei moderne 747-8 zu Präsidentenmaschinen umrüsten wird. Dabei sollen die aktuellsten Kommunikationseinrichtungen und Schutzvorkehrungen eingebaut und die Reichweite gegenüber der gegenwärtigen Maschine (Foto) um 1000 Meilen verlängert werden.

Trump twitterte: " … die Kosten sind außer Kontrolle, mehr als 4 Milliarden Dollar. Auftrag anhalten!" Trump erklärte dann in der Lobby: "Dieses Flugzeug ist völlig außer Kontrolle. Das ist lächerlich. … Wir möchten, dass Boeing eine Menge Geld verdient, aber nicht so viel."

Die beiden neuen Regierungsmaschinen sollten 2024 in Dienst gestellt werden. Bisher ist aber nur ein Auftrag über 170 Millionen Dollar zur Feststellung der möglichen Fähigkeiten der Flugzeuge ergangen.



Quelle: Aviation News

www.aviationnews.com

Foto: U.S. Air Force