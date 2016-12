Erstmals ist eine Boeing 787 Dreamliner mit Trent-Triebwerken von Rolls-Royce geflogen. Die größten Triebwerke des britischen Herstellers werden auch in der Version XWB-97 für den Airbus A350 verwendet. Boeing hatte zuvor diesen Antrieb an einer 747 erprobt.

Der Zusatz TEN steht bei Rolls-Royce für "Thrust - Efficiency - New Technology". Der Jungfernflug der neuen 787-10 wird 2017 mit Rolls-Royce-Triebwerken erfolgen, die Markteinführung ist für 2018 geplant.



Quelle: Rolls-Royce

www.rolls-royce.com