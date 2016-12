Skeptiker haben es schon immer vorhergesagt: Der Zeitplan für die Besiedlung des Mars in Einwegflügen der Organisation "Mars One" wird weiter nach hinten verschoben. Die Landung einer unbemannten Sonde auf dem Roten Planeten als Pfadfinder wurde schon einmal von 2016 auf 2018 und jetzt auf die 2020er-Jahre verschoben. Als Grund wird der Anfang Dezember 2016 begonnene Handel von Anteilen an "Mars One" an der Frankfurter Aktienbörse angegeben.

Das erste mit vier Personen bemannte Schiff hätte eigentlich 2022 auf dem Mars landen sollen, eine Rückkehr zur Erde ist nicht geplant. Die Besatzung soll dort die Ankunft weiterer interplanetarer Auswanderer vorbereiten und aus Modulen eine kleine Siedlung errichten (Abbildung). Der Start dieser ersten Mission ist auf das Jahr 2031 verschoben, die Ankunft weiterer Siedler kann erst nach dem Ausbau der Station erfolgen, der mehrere Jahre dauern wird.

Nach Ankündigung des Projektes 2012 hatten sich nach Angaben von "Mars One" über 200 000 Menschen ernsthaft für die Marsreise eingetragen und einen finanziellen Einstand geleistet. Ausgewählt für die zweite Phase wurden ungefähr 1000 mögliche Aussiedler aus 107 Ländern. Davon blieben nach der dritten Auswahlrunde noch 100 übrig. Mit der Verschiebung der Siedlungspläne sind die medizinischen Auswahlkriterien bezüglich der Flugkandidaten hinfällig, wenn erst ungefähr zwei Jahrzehnte nach dem Auswahlverfahren gestartet wird. Von der persönlichen Lebensplanung einmal völlig abgesehen. Da Auswanderer-Kandidaten bei der Anmeldung mindestens volljährig sein mussten, sind die Siedler beim Eintreffen auf dem Mars mindestens 40 Jahre alt, meist aber wesentlich älter. Damit wird den Plan einer lebensfähigen Kolonie mit eigenem Nachwuchs wohl etwas schwierig umzusetzen sein.



Quelle: Mars One

www.mars-one.com