Die Bundesluftwaffe hat am 12. Dezember 2016 ihren ersten, für taktische Missionen qualifizierten Transporter Airbus A400M erhalten. Mit seinem sechsten A400M-Transporter kann Deutschland damit auch internationale Einsätze durchführen. Die neue A400M verfügt über das verbesserte Selbstschutzsystem DASS (Defensive Aids Sub-System) mit einem Flugkörperwarnsystem, einem Radar-Warnempfänger und einem Flare-Dispenser zum Ausstoßen von Täuschkörpern. Die Maschine kann Lasten und Fallschirmjäger aus der Luft absetzen. Neben der Fähigkeit, als Lufttanker zu agieren, ist die A400M in der Lage in nur etwa 30 Metern Flughöhe zu operieren.



Quelle: Airbus Defence and Space

www.airbusdefenceandspace.com