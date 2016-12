In Cambridge in Großbritannien begann ab dem 7. Dezember 2016 der Probebetrieb des Onlinehändlers Amazonvon Lieferungen per Drohne. Auf einem Video (siehe Link) wird die Bestellung eines Fernseh-Sticks per Internet und die Auslieferung an den außerhalb der Stadt wohnenden Kunden binnen 13 Minuten gezeigt.

Die Ware wird automatisch aus einem Lager geholt und an eine Drohne gekoppelt, diese auf einer Schiene zum Starplatz gefahren und gestartet. Nach Erreichen des Zielgrundstücks landet die Drohne selbsttätig auf einer Zieltafel (eingeklinktes Bild), legt die Ware ab und fliegt zum Lager zurück.

Der Probebetrieb findet in der ersten Phase mit zwei Kunden statt, soll aber nach etwa einem Monat ausgeweitet werden. In der Regel sollen Lieferungen in festgelegten Gebieten mit Drohnen innerhalb von 30 Minuten nach Bestellung erfolgen. Hinter dem Versuch steht ein steigender wirtschaftlicher Druck. Im dritten Quartal 2016 stiegen die Lieferkosten des Unternehmens um 43 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar.



Quelle: Amazon

