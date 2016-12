Nach Abschluss eines ausführlichen Testprogramms hat der Airbus A321neo seine Typenzertifizierung mit den Triebwerken Pratt & Whitney PW1100G-JM von der EASA und der amerikanischen FAA erhalten. Wenn auch die Zertifizierung mit Triebwerken CFM vorliegt, mit der in den nächsten Monaten gerechnet wird, kann die Maschine je nach Kundenwunsch geliefert werden. Damit wird der Zusatz "neo" (new engine option) zur Typenbezeichnung erfüllt. Die lange Version des Airbus-Verkaufsschlagers wird bis zu 240 Passagiere befördern können. Airbus gibt an, dass zur Zeit 4800 Bestellungen von 89 Betreibern für Maschinen der neo-Reihe vorliegen.



Quelle: Airbus

www.airbus.com

Foto: Airbus/master films/H. Gousse