Die legendäre Boeing B-52 ist nicht kleinzukriegen. Die amerikanische Luftwaffe, die für ihre Zukunftsplanung nach einem fliegenden System als "Arsenal Plane", auch als "Fliegender Lastwagen" bezeichnet, sucht, hält die B-52 für einen wichtigen Kandidaten. Der "Arsenal Plane" soll mit den modernsten Kommunikations- und elektronischen Aufklärungs- und Störsystemen ausgerüstet werden. Zusammen mit den Jagdbombern F-22 und F-35 soll dieses Mutterschiff Angriffe auf den Verband rechtzeitig erkennen, Störmaßnahmen einleiten und Luft-Luft-Waffen zum Schutz der eigenen Flugzeuge abfeuern können. Zusätzlich könnte die Hightech-B-52 als Mutterschiff für intelligente Minidrohnen dienen, die als Schwarm Stealthfighter begleiten und bei ihren Aufgaben unterstützen. So soll die gegnerische Abwehr am Boden und in der Luft ausgeschaltet werden. Da die B-52 sehr groß ist und über keine Stealth-Eigenschaften verfügt, würde sie im Konfliktfall außerhalb der gegnerischen Waffenreichweite bleiben. Damit scheint sich die Möglichkeit aufzutun, dem Flugzeug, welches seinen Erstflug im Jahr 1952 durchführte, noch für weitere Jahrzehnte im Einsatz zu lassen.



Quelle: Warriorscout

www.scout.com

Foto: U.S. Air Force