Ein von der israelischen Luftfahrtfirma IAI modifizierter Businessjet Gulfstream G550 wurde am 19. Dezember 2016 den italienischen Luftstreitkräften übergeben. Das Flugzeug wird zur elektronischen Aufklärung und Seeüberwachung eingesetzt. Eine weitere Maschine befindet sich noch in der Umrüstung und soll 2017 ausgeliefert werden. In einem 2012 geschlossenen Abkommen war die Lieferung der beiden Maschinen vereinbart worden. Umgekehrt hat Israel in Italien 30 Jettrainer bestellt. Die Gulfstream-Aufklärer sind nicht bewaffnet, verfügen aber über Selbstschutzeinrichtungen.



Quelle: Israel Aerospace Industries

www.iai.co.il