Der nach den Anforderungen der US-Luftwaffe entworfene Jettrainer T-X hat am 20. Dezember 2016 seinen Erstflug erfolgreich absolviert. In St. Louis (Missouri) hob die Maschine mit einer zweiköpfigen Besatzung zum 55 Minuten dauernden Jungfernflug ab. Zuvor war dieser Flug ausgiebig am Simulator geübt worden. Ein zweiter Prototyp wird zur Zeit noch am Boden erprobt und soll 2017 fliegen. Die von Boeing in Kooperation mit der schwedischen Firma Saab entwickelte T-X soll ab 2024 als Ablösung für die bisher eingesetzte T-38 ausgeliefert werden.



Quelle: Boeing

www.boeing.com