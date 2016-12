Zeitgleich mit der Eröffnung eines neuen Gebäudes auf dem Firmengelände in Duluth in Minnesota, USA, wurde am 19. Dezember 2016 der erste Vision Jet einem Kunden übergeben. Das Gebäude mit 6500 Quadratmetern Fläche soll der Endfertigung dienen. Es hat 16 Millionen Dollar gekostet und bietet 150 neue Arbeitsplätze.

Der Erstkunde des Vision Jet ist ein Immobilienhändler aus Minnesota, er nahm die Maschine im Beisein seiner Familie entgegen. Es sei sein elftes Cirrus-Flugzeug, gab er bekannt. Mit der Lieferung beginnt nach mehr als zehnjähriger Entwicklung endlich der Verkauf. Dies wurde entsprechend mit einer großen Party gefeiert. Etwa 600 Interessenten sollen eine Bestellsumme von 100 000 Dollar für den kleinen Jet angezahlt haben. Nach dem Erstflug 2008 war die Zeit bis zur Markteinführung ungewöhnlich lang. Bis zu sechs Passagiere und ein oder zwei Besatzungsmitglieder kann der Einstrahler mit etwa 550 km/h befördern. Der Kaufpreis liegt laut Cirrus bei 1,72 Millionen Dollar.



Quelle: Aviation International News

www.ainonline.com

Foto: Cirrus