Textron hat die erste Serienmaschine des neu entwickelten kleinen taktischen Kampfflugzeugs Scorpion in die Luft gebracht. Am 22. Dezember hob der zweistrahlige Jet von der Luftwaffenbasis McConnell in Wichita, USA, ab. Der Erstflug dauerte 42 Minuten. Die beiden Piloten an Bord testeten alle Bordsysteme und die neue Avionic. Gegenüber dem Prototyp sind an der Serienversion einige Änderungen, hauptsächlich auf Wunsch möglicher Interessent, vorgenommen worden.

Die Entwicklung wird in enger Kooperation mit der U.S. Air Force durchgeführt. Seit dem Jungfernflug am 12. Dezember 2013 hat das Muster über 800 Flugstunden angesammelt. Im Geheimen von Cessna entwickelt, wird die Maschine auch als Cessna E530 bezeichnet.

Quelle: Textron Air and Land Inc.

www.textron.com