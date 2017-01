SpaceShip Two fliegt wieder



Die zweite Maschine des kommerziellen Raumschiffs SpaceShip Two mit dem Namen "Unity" hat den ersten Freiflug absolviert. Nach dem Absturz der ersten Maschine im Oktober 2014 mit einem Toten, wurde die "Unity" fertiggestellt und mehrfach unter einem Trägerflugzeug erprobt. Mt diesem Freiflug, der ohne Triebwerk erfolgte, geht die Erprobung des SpaceShip Two jetzt auf eine ganze Serie von Gleitflügen zu. Die Piloten Mark Stucky und Dave Mackay erreichten aus der Abwurfhöhe von 15 000 Metern eine Maximalgeschwindigkeit von Mach 0,6. Nach zehn Minuten landete das SpaceShip Two sicher. Ein Video des Fluges ist von der Firma Spaceship Company veröffentlicht worden.

Einen Termin für den ersten Flug mit Raketentriebwerk gibt es noch nicht. Da aber die ersten Passagierflüge seinerzeit für 2007 angekündigt wurden, liegt das Programm damit mehr als ein Jahrzehnt hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück.



Quelle: Virgin Galactic

www.virgingalactic.com

Video ansehen: youtube