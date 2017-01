Während einer Routine-Übungsmission meldete der Pilot einer Boeing B-52 über Nord-Dakota in den USA einen Luftnotfall. Eines der acht Triebwerke von Pratt & Whitney TF33 hatte sich losgerissen und war zu Boden gestürzt. Die unbewaffnete Maschine konnte mit ihrer fünfköpfigen Besatzung ohne Probleme landen. Es gab keine Verletzten. Auch am Boden wurden keine Schäden verursacht. Suchhelikopter fanden das abgestürzte Triebwerk in einer unbesiedelten Gegend nordöstlich der Luftwaffenbasis Minot.

Die Triebwerke TF33 werden seit 55 Jahren eingesetzt und gerade läuft ein Verbesserungsprogramm des Herstellers, welches den Antrieb der B-52 auf den neusten Stand bringen soll.



