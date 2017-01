Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA ließ am 6. Januar 2017 verlauten, der geplante Start der Rakete Falcon 9 am Montag, dem 9. Januar, von Florida aus sei genehmigt. Nach einer Explosion bei einem Betankungstest am 1. September 2016 war der Falcon 9 Startverbot erteilt worden. Als Explosionsursache wurden undichte Nähte an den Tanks identifiziert. Bei dem neuen Startversuch sollen gleich zehn kleine Iridium-Kommunikationssatelliten in den Orbit gebracht werden.



Quelle: Reuters/SpaceX

www.reuters.com

Foto: SpaceX