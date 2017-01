Heute, am 11. Januar 2017, wird mit der Übergabe eines Airbus A321 an die IranAir eine neue Phase für die Luftfahrt des Landes beginnen. Die technische Prüfung des Flugzeugs durch Abgesandte der staatlichen, iranischen Fluglinie hatte vor wenigen Tagen im Werk Finkenwerder bei Hamburg stattgefunden. Damit wurde die Maschine in das Flugzeugregister des Iran eingetragen. Die offizielle Übergabe findet heute in Toulouse statt.

Damit beginnen die Auslieferungen von 100 Airbus-Flugzeugen, die der Iran nach Aufhebung der Sanktionen gegen ihn bestellt hatte. Als Gegenzug zu Einschränkungen und Kontrollen des iranischen Atomprogramms waren die Wirtschaftssanktionen gelockert worden. Auch bei Boeing hat der Iran eingekauft. 80 Flugzeuge sind dort bestellt und weitere 29 sollen zusätzlich gemietet werden.



Quelle: Reuters

www.reuters.com

Foto: Airbus

Logo: IranAir