Nach fast dreijähriger Suche ist die Suche nach dem am 9. März 2014 morgens im Pazifik verschwundenen Verkehrsflugzeug der Malaysia Airlines am 17. Januar 2017 eingestellt worden. Nach Daten der Satellitenkommunikation der Boeing 777-200ER mit Inmarsat wurde ein mögliches Absturzgebiet südwestlich von Australien errechnet. Anfangs bestanden Hoffnungen, den Jet am Meeresboden entdecken zu können. Doch bis heute bleiben Flugzeug und die 239 Insassen verschollen. Als letztes Schiff verließ die "Fugro Equator" das Suchgebiet. Über 120 000 Quadratkilometer Seeboden sind mit modernsten Mitteln abgetastet worden.

Die Angehörigen der vermissten Menschen erhielten eine Textnachricht der Fluggesellschaft mit der Mitteilung des Suchendes. Vertreter der Familien äußerten ihr Missfallen über den Abbruch der Suche. Nachdem an afrikanischen Küsten Wrackteile, die dem Flug MH370 zugeordnet werden, anschwemmten, wurde das wahrscheinliche Absturzgebiet nach Analyse der Meeresströmungen etwas nach Norden verschoben. Aber auch hier konnte die Boeing nicht gefunden werden.



Quelle: CNN

www.cnn.com

Grafik: Uwe W. Jack