Ein Angriff mit zwei B-2-Bombern der amerikanischen Luftwaffe am 19. Januar gegen ein Ausbildungslager für Terroristen in Libyen soll 80 Kämpfer getötet und etliche verletzt haben. Die beiden Maschinen starteten in Missouri in den USA und legten den Flug zum und vom Ziel nonstop zurück. Insgesamt 15 Lufttanker waren dazu im Einsatz. 34 Stunden nach dem Start kehrten die B-2 wieder zu ihrem Heimathorts zurück.

In Abstimmung mit mehreren unbemannten Reaper-Flugkörpern wurden etwa 100 Bomben auf das Lager geworfen. Dort sollen nach amerikanischen Angaben auch Terroristen für Anschläge in Europa ausgebildet werden. Das Lager liegt etwa 45 Kilometer südwestlich der Küstenstadt Sirte. Der letzte Angriff von B-2-Bombern gegen Stellungen des sogenannten Islamischen Staates wurde im März 2011 geflogen. Ein B-2 kann 18 Tonnen Bombenlast transportieren.



Quelle: Aviation News

www.aviationnews.eu

Foto: Northrop Grumman