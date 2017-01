In seiner Antrittsrede als neuer Präsident der Vereinigten Staaten hat Donald Trump am 20. Januar als eines seiner Ziele geäußert, er wolle: "die Geheimnisse des Weltraums entschlüsseln". Er habe in der Woche vor seinem Amtsantritt mit dem SpaceX-Gründer Elon Musk über dessen Marspläne gesprochen. Trump könne sich eine gemeinsame Durchführung einer bemannten Marsmission durch private und staatliche Stellen vorstellen. Trump habe auch sich auch von einem Historiker die Zusammenhänge der Entstehung und Organisation des Apollo-Mondlandeprogramms erläutern lassen.



Quelle: Space News

www.spacenews.com

Abbildung: SpaceX