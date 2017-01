Dem Vorschlag von Senator John McCain, die amerikanische Luftwaffe solle sich als Ersatz für die Fairchild-Republic A-10 als „Light-Attack-Fighter“ (LAF) bezeichnete Flugzeuge zulegen, stimmt der Chef des Generalstabs der Luftwaffe zu. General David Goldfein sieht in dem LAF die Chance, bei geringeren Flugkosten und längerer Verweildauer über dem Ziel dem Verlust an Kampfkraft durch die gegenwärtig betriebene Reduzierung der Zahl der Flugzeuge entgegenzuwirken. Nebenbei könnten die Piloten mit den günstigeren Maschinen auch mehr Flugstunden ansammeln.

General Goldfein prophezeite eine weitere Verwicklung der USA in den Nahost-Konflikt für mindestens 15 Jahre. Dort könne ein wendiges, kleines Flugzeug gute Dienste leisten. Als Beispiel gab er an, im Jahr 2016 habe die U.S. Air Force weltweit insgesamt etwa 26 000 Kampfeinsätze geflogen. Ein Bewerber für ein zukünftiges LAF ist die Scorpion von Textron (Foto), die nach Firmenangaben für 20 Millionen Dollar Anschaffungskosten, je Flugstunde 3000 Dollar kosten soll.



Foto: Textron AirLand