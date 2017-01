Die mit großen Hoffnungen verknüpfte Kooperation zwischen dem amerikanischen Unternehmen Raytheon und der italienischen Leonardo ist beendet. Beide Unternehmen hatten sich gemeinsam mit einem Flugzeugentwurf am Wettbewerb der US-Luftwaffe für den Jet-Trainer T-X beteiligt. Dafür sollte die modifizierte italienische Alenia Aermacchi M-346 als T-100 ins Rennen um die Nachfolge für die abzulösende Northrop T-38 gehen.

Man sei sich sicher, dass die T-100 eine starke Lösung für die Trainerfrage ist, doch waren beide Firmen nicht in der Lage eine gemeinsame Geschäftsübereinkunft zu finden, die im Interesse der U.S. Air Force sei, so ein Sprecher von Raytheon. Damit hat das Bündnis seit Februar 2016 nicht einmal ein Jahr gehalten.

Jetzt verbleiben noch drei T-X-Bewerber: Lockheed Martin mit der Korea Aerospace Industries, Northrop Grumman und das Bündnis aus Boeing und Saab.

Foto: Raytheon