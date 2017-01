Anlässlich des Starts eines vom Bremer Unternehmen OHB Systems AG gebauten Kommunikationssatelliten äußerte sich der Staatssekretär im Verkehrsministerium, Norbert Barthle, in Bezug zu den Plänen der neuen US-Regierung unter Donald Trump. Es sei gut, wenn Europa eigene Kapazitäten und Fähigkeiten zur Eroberung des Weltraums besitze. Am Ende dieses Tages feiern wir nicht einen nationalen Erfolg, sondern einen europäischen Erfolg und das ist sehr gut. Dies zeigt, dass wir trotz schwieriger politischer Differenzen zusammenarbeiten können. Im Weltraum gelingt dies.

Am 28. Januar 2017 wurde der Satellit Hispasat 36W-1 von Kourou aus mit einer russischen Sojus-Rakete auf eine Geostationäre Umlaufbahn gestartet. Zur Zeit arbeitet die europäische Raumfahrtbehörde ESA an den Plänen einer neuen Trägerrakete, der Arinane 6 (siehe Grafik).



Abbildung: ESA/David Ducros