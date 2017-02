Die beiden Fluggesellschaften Lufthansa und Etihad haben am 1. Februar 2017 ein Abkommen unterzeichnet, welches eine engere Kooperation fixiert. So wird der Lufthans-Caterer Sky Chefs auf 16 Flughäfen weltweit die Fluggäste an Bord von Etihad-Maschinen beliefern und deren Flugzeuge werden demnächst auch an Lufthansa-Standorten gewartet.

Der vorerst auf vier Jahre angelegte Vertrag hat einen Umfang von etwa 100 Millionen Dollar. Beide Airlines wollen Gelegenheiten für Synergien ermitteln. Der Vertrag sei eine Plattform für eine weitere strategische Zusammenarbeit beider Partner. Lufthansa erhalte erweiterten Zugang nach Indien, während Etihad vom Europa-Netzwerk des deutschen Carriers profitiere. Ab dem 10. Februar 2017 fliegen die ersten Airbusse A320 des Etihad-Partners Air Berlin für die Lufthansa-Tochter Eurowings.



Foto: Lufthansa